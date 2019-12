Arrimadas apel·la als barons del PSOE davant la «bogeria» de Sánchez per negociar amb Junqueras

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha emplaçat aquest divendres els barons socialistes a "aixecar la veu" per a "frenar la bogeria" del president del govern en funcions, Pedro Sánchez, per arribar al govern espanyol tot "pressionant" l'Advocacia de l'Estat.En una roda de premsa, Arrimadas ha criticat les "pressions intolerables" de Sánchez perquè l'Advocacia "actuï com a defensora d'Oriol Junqueras" amb la finalitat d'aconseguir el vistiplau d'ERC i "arribar com sigui" a la Moncloa. La líder de la formació taronja, que ha insistit en el "pacte constitucionalista", ha demanat als barons del PSOE que "s'aixequin" i que "facin més que una declaració": "Com podem estar pendents del que digui Junqueras a la presó?", s'ha queixat.