Mor Romà Cuyàs, impulsor de Barcelona 92

Romà Cuyàs i Sol, expresident del Comitè Olímpic Espanyol i un dels impulsors de la candidatura per organitzar a Barcelona els Jocs Olímpics del 1992, ha mort aquest divendres, segons ha comunicat la Federació Espanyola d'Atletisme.Cuyàs (Barcelona, 1938) va presidir el COE entre els anys 1983 i 1984, i durant aquells anys es va consagrar al projecte olímpic barceloní: va ser l'autor de l'estudi de viabilitat dels Jocs, encarregat per l'Ajuntament el 1982; va ser primer comissari del Projecte Olímpic Barcelona 92 i vicepresident primer de la candidatura olímpica de Barcelona en representació del Govern espanyol i membre del Comitè Executiu de COOB 92, entre d'altres càrrecs.Posteriorment, a més, Cuyàs va ser president de la Federació Catalana d'Atletisme i vicepresident de l'espanyola, entre els anys 2000 i 2012.Cuyàs va rebre diversos reconeixements de les autoritats per la seva trajectòria en el món de l'esport: medalla d'or al mèrit esportiu del Govern espanyol, collaret de plata del Comitè Olímpic Internacional, Medalla d'Or de la Ciutat de Barcelona al Mèrit Esportiu (2013) i Creu de Sant Jordi (2017).

