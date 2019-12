El Govern apuja les tarifes dels serveis socials per a persones amb discapacitat

-Servei d'atenció precoç per a infants de 0-6 anys: increment del 2%.

-Centres de dia per a persones amb discapacitat física i intel·lectual: 2%.

-Residències i llars residències per a persones amb discapacitat física i intel·lectual: 1,2%.

-Serveis de teràpia ocupacional (2%) i serveis ocupacionals d’inserció (5%) per a persones amb discapacitat física i intel·lectual.

-Llars residències i llars amb suport per a persones amb trastorn mental i problemàtica social: 1,2%.

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies apuja entre un 1,2% i un 5% les tarifes de diversos serveis socials per a persones amb discapacitat. L'ordre que apuja els preus es va publicar el passat dia 23, i aquest divendres el departament, en un comunicat, ha defensat la mesura i ha precisat que aquest augment és pactat amb les entitats del sector, que aquestes l'estaven reclamant, i que "permetrà disposar de més recursos".El departament que dirigeix Chakir El-Homrani exposa que aquestes noves tarifes permeten "anar recuperant l'impacte de la crisi en els nostres serveis i millorar les condicions de treball" dels professionals del sector. El conseller ha visitat aquest divendres el centre especial de treball del Grup Cooperatiu TEB, al barri de Sant Andreu de Barcelona.L'augment de recursos per als serveis a persones amb discapacitat, no obstant, es recol en molts dels casos principalment per la via d'augmentar el copagament -la part dels servei que paguen les famílies-, com han ressaltat algunes informacions i han criticat algunes entitats del sector. De fet, el comunicat d'aquest divendres del departament arriba després d'algunes d'aquestes crítiques.

