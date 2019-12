Colau, suspesa per primer cop pels barcelonins

Primer suspens dels barcelonins a Ada Colau des que és alcaldessa. La darrera edició del baròmetre semestral de l'Ajuntament, que s'ha fet pública aquest divendres, atorga una nota de 4,7 a l'alcaldessa, per darrere del líder d'ERC al consistori, Ernest Maragall, que obté un 5 pelat i és l'únic aprovat, i del primer tinent d'alcalde i líder municipal del PSC, Jaume Collboni. Aquest és el primer cop que Colau suspèn des que va arribar a l'alcaldia -i a l'ajuntament-, el 2015.Manuel Valls aconsegueix una lleugera millora respecte del darrer Baròmetre i és puntuat amb un 3,3% i el mateix li passa a Josep Bou, que obté un 3,2%. Les dues líders de grups municipals que apareixen per primer cop al Baròmetre, Elsa Artadi (JxCat) i María Luz Guilarte (Cs)- obtenen un 4,6 i un 3,6 respectivament.El baròmetre també afirma que, si se celebressin ara noves eleccions municipals, Ernest Maragall tornaria a ser el candidat més votat. L'enquesta, no obstant, només consta de vot directe.Els barcelonins també aproven el pacte de govern entre Barcelona en Comú i el PSC, després que en l'últim Baròmetre els enquestats assenyalessin com a opció preferida un acord per formar executiu entre els comuns i ERC Ara, un 42,4% valoren el govern amb el PSC amb un "Bé", un 5,1% amb un "Molt bé" i un 7,7% amb un "normal/regular". En canvi, un 26,4% li donen un "Malament" i un 12,1% un "Molt malament".Amb tot, creix la quantitat d'enquestats que valoren malament o molt malament la gestió del govern municipal, amb un percentatge que passa del 42,2% al 43,6%. En canvi, baixa el percentatge d'enquestats que valoren bé o molt bé la gestió de l'executiu. Passa del 46,6% del juny al 42,8% actual.L'encarregat de presentar les dades ha estat el regidor de Presidència, Jordi Martí (Barcelona en Comú), que ha volgut treure importància al primer suspens de Colau des que és alcaldessa.Martí ha atribuït la mala nota de Colau al context polític que viu Catalunya i el conjunt de l'estat espanyol i ha assenyalat els aldarulls viscuts a la ciutat durant la setmana posterior a la sentència del Suprem com a element que ha contribuït a la davallada.Els grups independentistes, en canvi, han aprofitat per incidir en les relacions entre els dos socis de govern com a explicació dels resultats. El regidor de Junts per Catalunya, Jordi Martí Galbis, ha reclamat a l'Ajuntament que no "resti al marge" del conflicte polític català i ha valorat que actualment la ciutat té "dos governs en un". Martí Galbis ha assegurat que els comuns i el PSC no comparteixen projecte polític i això és percebut per la ciutadania.A més, ha recordat que el 43,6% d'enquestats que suspenen la gestió municipal s'apropa al 45% que va suspendre la gestió de l'últim any de mandat del PSC en solitari a la ciutat el 2010, un rècord negatiu.La portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha reivindicat que els republicans continuen sent la primera força a la ciutat. ERC va guanyar les municipals del maig i ara apareix com a opció preferida per un 16% dels enquestats. En segon lloc hi ha Barcelona en Comú (15,5%), que conjuntament amb els republicans són les dues úniques forces que millorarien els resultats obtinguts a les eleccions. El PSC perdria quatre punts i passaria al 8,9%, Ciutadans s'enfonsaria fins al 2,6%, Barcelona pel Canvi es quedaria amb un irrisori 0,4% i Junts per Catalunya amb un 4,7%, igual que la CUP, que al maig només va aconseguir un 2,6% dels suports.Alamany també ha posat el focus sobre la gestió municipal i ha valorat que la preocupació per la inseguretat s'ha "cronificat" a la ciutat. "Tot i la gestió de Batlle no hi ha hagut un punt d'inflexió", ha assegurat, alhora que recriminava al tinent d'alcalde haver "estigmatitzat certs col·lectius", en referència als manters. La regidora també ha lamentat que el 62% dels enquestats consideri que la seva situació econòmica ha empitjorat i ha afirmat que el govern municipal "no ha pogut o sabut donar resposta" a diversos reptes.La dirigent d'ERC ha atribuït la davallada de la nota amb què els enquestats puntuen a Colau a la "sobredimensió" que el PSC ha adquirit en el pacte de govern . "Colau manté un perfil baix i no lidera", ha etzibat Alamany.

