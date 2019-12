La sentència del Suprem dispara la preocupació dels barcelonins pel conflicte català

L'encaix de Catalunya a l'estat espanyol és la segona principal preocupació dels barcelonins, segons les dades del Baròmetre semestral presentades aquest divendres per l'Ajuntament de Barcelona. L'enquesta s'ha realitzat a 831 persones entre el 25 de novembre i el 5 de desembre i és la primera feta després de la sentència del judici de l'1-O dictada pel Tribunal Suprem.En total, un 14,9% dels enquestats situen aquest encaix com a segona preocupació, mentre que al darrer Baròmetre del juny, el percentatge només era del 8,9%. A més, a la llista de preocupacions també apareixen els "aspectes polítics", que passen del 3,6% del juny al 9,1% actual i se situen com a tercera preocupació.La preocupació per l'encaix de Catalunya a l'Estat supera els nivells assolits al darrer Baròmetre del 2017 (11,3%) i al primer del 2018 (14,2%), les dues primeres enquestes fetes després del referèndum de l'1-O. De fet, la dada del darrer Baròmetre suposa un percentatge rècord que no s'havia assolit des del 2015.En primer lloc, es manté la inseguretat a la ciutat que puja dos punts respecte el desembre. Aleshores era assenyalada com el principal maldecap pel 27,4% dels enquestats i ara ho és pel 29,1%.En canvi, va a la baixa la preocupació per l'accés a l'habitatge, que passa del 14/ al 6,5%. Una dada que segons el director de l’Oficina Municipal de Dades, Màrius Boada, obeeix a la lògica de "vasos comunicants". Dit d'una altra manera, a l'enquesta només es permet mencionar un problema als entrevistats i, per tant, la preocupació més gran per altres assumptes ha provocat un descens de les respostes que assenyalen l'eme`rgència habitacional.Boada ha aplicat el mateix raonament a l'hora d'explicar les dades referents al turisme, que decau a la llista de preocupacions passant del 7,2 al 3,6%. En canvi, creix la preocupació per la contaminació i el medi ambient (del 3,5% al 5,9%) i la gestió política municipal (del 3,1% al 4,7%).

