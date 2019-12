Torra insta Sánchez a disculpar-se per haver-lo acusat «d'emparar la violència» pels CDR

Difamació rere difamació, durant dies i dies vaig/vam ser acusats “d’emparar la violència”. Celebro que els empresonats del 23S surtin d’una presó on no haurien d’haver entrat mai. Molts han de demanar perdó. I el primer que ho ha de fer ha de ser el president Sánchez. https://t.co/Q1Bet6eIju — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) December 27, 2019

El president Quim Torra, ha celebrat aquest divendres l'alliberament d'altres dos membres dels CDR detinguts el 23-S en l'Operació Judes , i ha reclamat al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que es disculpi per haver acusat l'independentisme i al propi Torra "d'emparar la violència" En un tuit, Torra ha considerat que els membres del CDR no haurien d'haver entrat mai a la presó, ha lamentat la "difamació rere difamació" en aquest cas i ha recordat com "durant dies i dies" tant el moviment com ell mateix van ser "acusats d'emparar la violència".En aquest sentit, ha dit que "molts han de demanar perdó" i creu que "el primer que ho ha de fer ha de ser el president Sánchez". El cap de l'executiu ha fet aquestes consideracions vinculades a un vídeo amb unes declaracions del líder del PSOE que, en un míting del setembre, emplaçava els independentistes a "condemnar rotundament la violència en totes les seves formes".

