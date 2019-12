A punt les primeres 36 càmeres de control de la Zona de Baixes Emissions

Zona de Baixes Emissions Foto: Paula Roque

L'Ajuntament de Barcelona ja ha instal·lat les primeres 36 càmeres que controlaran el trànsit a la Zona de Baixes Emissions (ZBE) entre la Ronda de Dalt i la Ronda Litoral a partir de l'1 de gener. El consistori preveu tenir enllestida la instal·lació de les càmeres restants l'1 d'abril, quan en disposarà de 66 en total. L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) serà l'encarregada d'instal·lar la resta de dispositius de control, fins a arribar als 200.Les càmeres captaran totes les matrícules dels vehicles que circulin per la ZBE i contrastaran les dades amb els registres on es pot comprovar si els cotxes disposen del distintiu ambiental de la Direcció General de Trànsit o gaudeix d'alguna de les excepcions fixades per les administracions.En cas que no sigui així, el conductor no rebrà una multa, ja que el règim sancionador no s'aplicarà fins a l'1 d'abril. De fet, durant els tres primers mesos de funcionament de la ZBE els ajuntaments i l'AMB es limitaran a enviar avisos als infractors reincidents. No es multara en cap cas fins a l'1 d'abril, encara que un conductor vagi a treballar cada dia en cotxe amb un vehicle prohibit.La regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, ha insistit aquest divendres en roda de premsa que la demora del règim sancionador és fruit de la voluntat "pedagògica" de les administracions. "Costa acostumar-se a les noves realitats", ha argumentat la regidora.A partir de l'1 d'abril, les multes seran de 100, 200 o 500 euros en funció de la reincidència del conductor i de la gravetat de la infracció. Per exemple, la sanció serà de 500 euros si un vehicle circula per la ZBE durant un episodi de contaminació.L'objectiu de l'Ajuntament de Barcelona és unificar els sistemes de càmeres que existeixen a la ciutat perquè els dispositius puguin controlar alhora el compliment de les restriccions de la ZBE i la velocitat dels vehicles.A més de les càmeres, la Guàrdia Urbana de Barcelona també vetllarà pel compliment de la normativa que restringeix l'entrada a Barcelona dels cotxes més contaminants.

