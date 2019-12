TV3, líder d'audiència per desè any consecutiu

Bones notícies per a TV3 i, per extensió, per a la televisió en català. La cadena pública serà aquest 2019 líder d'audiència a Catalunya, per desè any consecutiu. I amb la millor quota anual des del 2019, segons ha informat la pròpia emissora.En un comunicat, la Corporació catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) afegeix que, en aquests 10 anys en què ha estat número 1 d'audiència, TV3 "ha estat la més vista 98 dels 120 mesos", i els últims 29 mesos ho ha estat de manera consecutiva, cosa que suposa un rècord històric. A més, en aquests 10 anys també ha estat líder en les franges de day time i prime time.En quant a xifres concretes, l'any 2010 TV3 va assolir una quota del 14,8%; el 2011 va ser del 14,1%; el 2012, del 14,3%; l'any 2013 va fer un 13,5%; l'any 2014, del 12,6%; el 2015 va fer una quota del 12,5%, el 2016, un 11,4%, el 2017 va ser de l'11,8%; i l'any 2018 va fer un 14%.El programa més vist d'aquests 10 anys va ser el partit de la Champions League entre el Barça i el Reial Madrid del 27 d'abril del 2011. El matx el van veure 2.558.000 espectadors i va fer una quota espectacular del 71,3%.El programa informatiu més vist en aquests 10 anys ha estat la retransmissió del ple del parlament del 10 d'octubre del 2017, quan Carles Puigdemont va proclamar -i va posar en suspens immediatament- la República Catalana, amb una quota del 52,3% i 1.619.000 espectadors.Pel que fa a l'entreteniment, el programa més ben situat ha estat el Crackòvia del 17 de maig del 2010, amb 1.399.000 espectadors i un 39,3% de quota.

