«Detenen 9 independentistes que preparaven bombes»: quan els CDR eren terrorisme a la premsa de Madrid

Detienen a 9 independentistas radicales que preparaban bombas para la sentencia del procés ► https://t.co/3Bq5VN0n5c — Espejo Público (@EspejoPublico) September 23, 2019

Portada de l'«ABC» del 24 de setembre.

"Detenen 9 independentistes que preparaven bombes per a la sentència del procés", afirmava Espejo Público el 23 de setembre al matí. "Els CDR preparaven un atemptat terrorista a Catalunya el 'Dia D'", titulava en portada l'edició en paper d'El Mundo de l'endemà, després de la detenció de set activistes independentistes acusats de terrorisme. I són només dos exemples de la pràctica unanimitat amb què la premsa de Madrid va comprar la tesi de la Guàrdia Civil del presumpte terrorisme -no demostrat per les seves pròpies proves- eren "terroristes"."Els acusats estaven comprant material per a la fabricació d'explosius com bombes casolanes que haurien provat en algunes cases", arribava a assegurar algun d'aquests mitjans, assumint acríticament la tesi de l'institut armat i la fiscalia de l'Audiència Nacional. Una tesi que ara la pròpia justícia espanyola posa seriosament en dubte per la via dels fets: amb l'alliberament dels que la caverna mediàtica considerava com a clars "terroristes" fins fa ben poc.Així, amb la decisió de l'Audiència Nacional aquest Sant Esteve d'alliberar l'activista Alexis Codina , a canvia d'una fiança de només 10.000 euros, ja només queden en presó preventiva dos dels set CDR detinguts al setembre en l'operació Judes. Només unes hores abans era alliberat Ferran Jolis, sota unes condicions semblants però amb una fiança encara menor, d'uns 5.000 euros.El tribunal va constatar que no hi havia en la pericial feta pels dos tècnics del Grup de Desactivació d'Explosius de la Guàrdia Civil de Barcelona cap referència "a l'existència d'explosius" entre les substàncies trobades al domicili de Codina, sinó "únicament de substàncies que degudament barrejades i seguint els corresponents procediments tècnics podrien arribar a convertir-se en explosius". És a dir, els famosos "precursors d'explosius" que, al setembre, bona part de la premsa espanyola va considerar directament com a "bombes".

