La històrica botiga Joguines Valls de Manresa abaixa la persiana per culpa d'Internet

"Recordo que quan era petita m'hi deixava el nas, a l'aparador, mirant i remirant les nines que hi havia". A la Trini Xuriguera se li escapa un somriure nostàlgic. Qui li ho havia de dir, uns quants anys després, que seria ella la que estaria darrere el taulell d'aquella botiga que tant l'havia fet somiar quan era menuda.Ja fa 18 anys que hi treballa i que n'és l'encarregada, i encara li costa de creure que d'aquí menys de dos mesos aquesta seva etapa professional en un dels comerços més icònics de la capital del Bages, s'haurà acabat per sempre.Joguines Valls, l'oasi de l'entreteniment per a moltes generacions de manresans, abaixarà la persiana després de més de 120 anys. I ho farà per dos motius principals. El primer, segons explica Xuriguera, perquè " la propietària ja és molt gran": Francesca Valls (la Paqui, pels que la coneixen o hi han tractat), està a punt de fer 93 anys i se n'ha passat pràcticament vuitanta darrere el taulell d'aquest establiment situat al carrer Urgell, al bell mig del Centre Històric de la ciutat. Va començar ajudant la mare amb el negoci que l'any 1896 havia obert el seu pare, mort quan ella no tenia ni un any. Aleshores, la botiga comercialitzava, essencialment, utensilis de la llar, com olles, llums d'oli i alguna joguina.No va ser fins que Francesca Valls va agafar les regnes del negoci que aquest va especialitzar-se en el món del joguet. Tenia encara no 30 anys quan va proposar-li aquest canvi a la seva mare, la Maria, que va acceptar de bon grat. A partir de llavors, Joguines Valls va esdevenir un referent per als infants de la ciutat, que quan hi passaven pel davant no podien evitar quedar-se embadalits davant d'un aparador ple a vessar de joguines per a tots els gustos."Molta gent que ara ve a comprar encara recorda la mítica escena de la Paqui i la Conxita (una altra dependenta, ja traspassada) atenent, mentre la Maria, la seva mare, reposava, asseguda en una cadira, mirant qui entrava i qui sortia", diu Xuriguera, tot afegint que "a dia d'avui aquest comerç encara se'l bateja com "la botiga de les iaies" [fent referència a la Paqui, la Conxita i la Maria] o Ca la Paqui".Si bé un dels motius del tancament definitiu de Joguines Valls és l'edat de la seva propietària, el que realment ha provocat aquest desenllaç és la "competència ferotge" d'Internet: "Ens ha fet molt mal", lamenta l'actual encarregada de l'establiment, que assenyala que "ara la gent busca comoditat: sense moure's de casa i a l'hora que sigui pot comprar el que vulgui i tenir-ho quan vulgui". En aquest sentit, confessa, "quan la Paqui ens va dir que es retirava, ens va proposar a mi i a la Carme (l'altra dependenta) d'agafar les regnes del negoci, però li vam dir que no, perquè veient com està tot, no ens n'haguéssim pas sortit".La davallada de vendes provocada per l'arribada de les compres online la van començar a notar fa sis anys: "vèiem que hi havia gent que venia a demanar consells per a fer un regal i que quan nosaltres l'havíem assessorat, marxava sense quedar-se res". Al cap d'un temps van entendre què passava: "aprofitaven el nostre tracte humà i de proximitat per inspirar-se però llavors, o bé anaven a comprar el regal a una gran superfície o bé l'adquirien per Internet".Acceptant que "és molt complicat competir amb les grans empreses", Xuriguera veu més sensat anar-se'n a l'atur que capitanejar un negoci que, si bé "té aquest encant proper i de tu a tu", molta gent ja ni el contempla com a possible botiga per anar-hi a comprar.Joguines Valls tancarà, després de més de 120 anys al peu del canó, el proper divendres 31 de gener. A partir del dia 11 l'establiment farà una liquidació de productes a preus molt rebaixats.

