Les campanes d'Alboraia mantenen la simbologia franquista malgrat haver estat restaurades

Després de finalitzar la restauració de les campanes de la parròquia d'Alboraia aquestes continuen mantenint simbologia i inscripcions franquistes, per això, hem sol·licitat la retirada d'aquesta simbologia i inscripcions d'acord amb l'art. 15.1 de la Llei de Memòria Històrica. pic.twitter.com/PbEwupLpaQ — EUPV ALBORAIA 🔻 (@EuAlboraia) December 26, 2019

"Després de finalitzar la restauració de les campanes de la parròquia d'Alboraia, aquestes continuen mantenint simbologia i inscripcions franquistes; per això, hem sol·licitat la retirada d'aquesta simbologia i inscripcions d'acord amb l'art. 15.1 de la Llei de Memòria Històrica". Així s'expressa el col·lectiu local d'Esquerra Unida d'aquest municipi de l'Horta Nord després de comprovar que en les campanes de la Parròquia la Nostra Senyora de l'Assumpció d'Alboraia continua apareixent la inscripció "Año de la victoria", així com l'escut franquista amb l'àguila, segons informa el Diari la Veu. Per això, EUPV sol·licita "la retirada d'aquestes inscripcions i simbologia de les campanes de la parròquia d'Alboraia".Segons es pot llegir al web de l'Ajuntament d'Alboraia, a principis de novembre es van iniciar "els treballs de restauració global de les sis campanes del campanar de la parròquia de la localitat". I continua: "Els treballs inicials s'han centrat en la baixada de les campanes de la torre i el seu trasllat als tallers per a la seva neteja i restauració, a més d'eliminar els equips de motorització que hagen deixat de ser útils per a substituir-los per uns més moderns i nous".En la nota, destaca aquest fragment: "La restauració també consistirà en la recuperació acústica de les campanes [...] que no afecta les inscripcions ni decoracions, tot eliminant totes les capes d'òxid, brutícia i restes de pintures". A més, s'anunciava que una vegada finalitzats els treballs es faria "una exposició estàtica de les campanes" a l'interior del temple.El pressupost per a la restauració, baixada i exposició de les campanes és de 45.163,25 euros, dels quals la Diputació de València n'ha aportat 31.614,28 –un 70% de l'import total– i la parròquia, 13.548,97 –el 30% restant–.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor