Entitats animalistes celebren que el Govern esterilitzi i alimenti els bous de l'illa de Vinallop

Les entitats animalistes que reclamaven a la Generalitat que actués urgentment sobre la població de braus de l'illa dels Bous de Vinallop (Tortosa) ha celebrat les mesures empreses en aquest sentit durant els últims mesos. AnimaNaturalis FAADA han "felicitat" el Govern per la seva actuació i per treure a concurs públic la gestió dels bous abandonats.Les entitats van comprovar el passat mes d'agost que s'havia construït un tancat a l'illa per sanejar els animals i esterilitzar els mascles. Destaquen que "ara, els 20 exemplars estan ben alimentats, de manera que ja no se seguiran reproduint de forma controlada en un espai clarament insuficient per a les seves necessitats i no patiran l'escassetat extrema de menjar" dels últims anys.Segons han recordat en un comunicat les tres entitats, els braus van arribar als anys 40 a l'illa per netejar el sotabosc, però des de llavors han viscut en estat salvatge i han patit períodes de sequera i falta d'aliment perquè ningú se'n feia càrrec. Els animalistes van començar a reclamar accions urgents a partir del 2012. Voluntaris van començar a portar-los menjar a l'illa, una tasca que, asseguren, es va tornar insostenible, també davant la desatenció de les autoritats.L'any 2016, Progat Deltebre va presentar al Govern un document amb propostes per un control ètic poblacional, que incloïa capturar-los, esterilitzar-los i soltar-los, a més de reclamar que se senyalitzés l'illa per evitar activitats com la caça, la pesca, l'acampada, fer forc, talar arbres sense autorització o pertorbar els animals. També demanaven que l'espai fos inclòs dins de les zones de vigilància dels agents rurals davant la constatació que l'illa era freqüentada, fins i tot, per celebrar-hi festes o utilitzar armes de foc, entre d'altres activitats no permeses en un espai inclòs al PEIN.Finalment, el passat 2018, FAADA va iniciar reunions amb la Subdirecció General del Departament d'Agricultura i amb la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori per posar sobre la taula la necessitat d'actuar de forma urgent amb els bous de l'illa. Segons les entitats, el treball conjunt posterior amb la Generalitat ha culminat amb el concurs públic per adjudicar el sanejament i la gestió, que s'està duent a terme. En aquest sentit, els animalistes agraeixen la tasca dels voluntaris que han portat menjar, la "bona feina" del ramader amb els animals i la Generalitat "per consensuar una solució i assumir-ne la gestió".

