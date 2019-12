​Detinguts a Barcelona tres lladres entrant en un pis pel balcó

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones aquest dijous a Barcelona quan provaven d'entrar en un domicili en forçar la porta del balcó i un d'ells ha agredit els agents quan els han descobert, ha informat la policia a Europa Press.Els fets s'han produït aquest dijous a les 07.55 hores quan dos mossos de paisà han vist tres persones que provaven d'entrar en un habitatge situat al carrer Salvà, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona.Els detinguts, tots ells majors d'edat, passaran a disposició judicial aquest divendres i estan sent investigats per temptativa de robatori i un d'ells per atemptat contra agents de l'autoritat, ha informat el cos.

