La Fiscalia reclama a l'Audiència Nacional que rectifiqui l'interlocutòria del cinquè CDR alliberat

La Fiscalia reclama a l'Audiència Nacional que rectifiqui la interlocutòria en el que s'acorda una fiança de 10.000 euros per a Alexis Codina, un dels dos CDR alliberats aquest mateix dijous i que se l'acusava de formar part del "nucli productor" dels explosius pels quals van ser detinguts altres 6 activistes el passat 23 de setembre.Segons ha avançat Europa Press, als antecedents dels fets de la Secció Segona, que corresponen al magistrat José Ricardo de Prada, exposa que el Ministeri Fiscal va presentar un informe amb el qual sol·licitava la confirmació de la presó preventiva de Codina, però que "no s'oposaria a la fixació d'una fiança de 9.000 euros per eludir la mesura cautelar", ja que l'investigat no havia participat "materialment en la fabricació i tinença de l'explosiu".Ara bé, l'informe de la Fiscalia al que ha tingut accés Europa Press, desmenteix aquest extrem, ja que el cas de Codina, i a diferència dels altres quatre CDR investigats per terrorisme i que ja tenen una fiança acordada, seguia definint la continuïtat de la mesura de presó incondicional i no plantejava en cap moment la possibilitat d'acordar una fiança.Per al fiscal, la detenció de Codina i el registre del domicili no evita els riscos de fuga i de destrucció de proves i els "elements d'arrelament" manifestats per la seva defensa "manquen d'una entitat rellevant" per acordar altres mesures menys greus que la presó preventiva. De la mateixa manera, no veu en l'argument del seu estat salut un fet incompatible amb l'estança a presó.

