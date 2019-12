Casado troba «intolerable» que la investidura depengui de l'informe de l'Advocacia sobre Junqueras

La Abogacía del Estado representa los intereses de España, no está al servicio de Sánchez. Es intolerable que su investidura esté pendiente de informe sobre un delincuente. Junqueras está condenado por sedición y no debe tener privilegios discrecionales.https://t.co/D5rQ2aUlqj — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) December 26, 2019

El líder del PP, Pablo Casado, ha considerat "intolerable" que Pedro Sánchez supediti la seva investidura a l'informe de l'Advocacia de l'Estat sobre Junqueras. "L'Advocacia representa els interessos d'Espanya, no està al servei de Sánchez", ha afirmat Casado aquest dijous de Sant Esteve a través d'un tuit al seu compte personal."És intolerable que la seva investidura estigui pendent de l'informe sobre un delinqüent", ha continuat el líder del PP, fent referència a l'imminent pronunciament de l'òrgan depenent del Ministeri de Justícia sobre la immunitat del president d'ERC arran de la sentència del TJUE. "Junqueras està condemnat per sedició i no ha de tenir privilegis discrecionals", ha sentenciat Casado. L'Advocacia de l'Estat té de termini fins al 2 de gener per presentar les seves al·legacions a la sentència de la justícia europea que reconeix la immunitat de Junqueras.

