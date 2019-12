Les 10 millors pel·lícules de la dècada

Reduïr una dècada cinematogràfica a una llista limitada no és una tasca fàcil. Des de l'any 2010 fins aquest 2019 que deixem enrere, desenes pel·lícules s'han estrenat setmana rere setmana i han acabat per consagrar una de les dècades més prolífiques de la modernitat.Temàtiques que han deixat de ser taboo, més dones protagonistes, nous formats, una tecnologia que deixa sense al·lè a l'espectador i grans interpretacions de novells intèrprets. Seleccionar les deu millors no ha estat gens fàcil, però des de NacióDigital ens hi hem atrevit. Aquesta és la llista:The Social Network (2010, David Fincher); Arrival (2016, Denis Villeneuve); Call me by your name (2017, Luca Guadagnino); Django Unchained (2012, Quentin Tarantino); Intouchables (2011, Olivier Nakache i Eric Toledano); Drive (2011, Nicolas Winding Refn); Spotlight (2015, Tom McCarthy); Midnight in Paris (2012, Woody Allen); Carol (2015, Todd Haynes); The Theory of Everything (2014, James Marsh) i Manchester by the sea (2016, Kenneth Lonergan).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor