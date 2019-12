Crema totalment un vehicle dins el pàrquing subterrani d'un edifici de Santa Coloma de Gramenet

Un vehicle s'ha incendiat i ha cremat totalment aquest dijous a la tarda dins el pàrquing subterrani d'un edifici de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), segons han informat els Bombers de la Generalitat. L'avís del foc s'ha rebut a les 14.28 hores d'aquesta jornada de Sant Esteve al carrer Mare de Déu dels Àngels.El vehicle afectat es trobava a la planta -4 de l'aparcament i el foc també ha afectat unes biguetes de la planta -3. L'arquitecte municipal farà una revisió durant les properes hores i, de moment, s'ha posat una línia de puntals per reforçar l'estructura. La fumarada ha afectat les quatre plantes soterrades del pàrquing, però no ha pujat a les dues plantes superiors de l'immoble d'habitatges. No hi ha hagut cap persona ferida. Cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat en l'extinció de les flames.

