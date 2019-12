We did it 😭❤️🐑🎄🦋 https://t.co/Cp80uhYdI9 — Mariah Carey (@MariahCarey) December 16, 2019

Un Nadal més torna a ressonar per tot arreu la popular cançó d'"All I Want for Christmas is You" de Mariah Carey. Ara bé, el que és novetat aquest cop és el fet que ara,25 anys després de la seva gravació, la nadala hagi aconseguit situar-se com a número 1 de la llista feta per la revista Billboard.La mateixa revista ho va anunciar a través de Twitter, felicitant la cantant novaiorquesa que va respondre amb un "We didi it" (ho hem aconseguit).

