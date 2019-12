VÍDEOS Les millors cançons d'Allee Willis, autora de la famós tema de «Friends»

Earth Wind & Fire

Segurament el nom d'Alicie Willis no sigui tan conegut com la cançó d'introducció de la famosa sèrie americana Friends. Doncs bé, l'exitós tema de I'll Be There For You va ser escrit principalment per Willis que ha mort als 72 anys per un atac de cor segons va explicar la seva parella Prudence Fenton.L'any 2018 Willis va passar a formar part del Salò de la Fama dels compositors. Alguns dels altres temes que va composar foren els crèdits de la pel·lícula The Cop of Beverly Hills,i diferents temes pel grup, com ara September.Willis va guanyar dos premis Grammy, un el 1986 pel seu treball a la banda sonora Superdetectiu a Hollywood i l'altre pel musical de la pel·lícula El color porpra (2016).

