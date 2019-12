Tsunami Democràtic irromp al Palau de la Música durant el concert de Sant Esteve

Visca Terra Lliure #concertSantEsteve pic.twitter.com/ofQU2v3Qgf — Nascut al Camp del Arpa on visc (@catalaMaulet) December 26, 2019

Gran Concert de Sant Esteve, amb quatre composicions que s’han estrenat avui i el públic, al final, dempeus, cridant Llibertat i Independència. Gràcies Orfeó Català! pic.twitter.com/nJbzXz39Tk — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) December 26, 2019

Sense que ningú s'ho esperés el Tsunami Democràtic ha irromput al tradicional concert de Sant Esteve amb el desplegament d'un gran cartell a la cloenda de l'acte. Enmig dels crits de "llibertat presos polítics" s'ha penjat la pancarta de la plataforma, que ha acompanyat a les desenes d'estelades que han omplert la sala mentre el cor entonava "Els Segadors".Ràpidament les xarxes s'han omplert de vídeos on es pot veure el Palau ple d'estelades i amb el cartell del Tsunami Democràtic penjant d'un dels balcons:El president Quim Torra que també ha assistit al concert, no ha pogut evitar emocionar-se i ha fet una piulada agraïnt-ho:Altres reivindicacions que s'han pogut veure han estat els llaços grocs que lluien alguns dels directors de les corals, com ara Xavier Puig Ortiz, el director del Cor de Cambra del Palau.Aquest any la temàtica del concert ha girat entorn al camí cap a Betlem, en una al·legoria al procés personal que viu cada persona al llarg de la seva vida. A més, també s'ha recordat el drama migratori dels refugiats i la gran quantitat de persones que moren cada dia a les aigües del Mediterrani incorporant temes com La mia stela, d'Ivo Antognini. Una peça que el compositor va escriure recordant la mirada d'un nen que va arribar a la platja de Lampedusa després de dies de por al mar.El concert ha comptat amb la participació de tots els cors: l'Orfeó Català, el Cor de Cambra de Palau i totes les formacions de l'escola coral ( Cor Jove, Cor de Noies, Cor Infantil i Cors de Mitjans i Petits). La direcció general del concert ha estat a càrrec del director musical i artístic Simon Hasley (a més dels diferents directors titulas dels cors), mentre que la direcció escènica ha recaigut en mans de Dani Coma, creador del grup Macedònia.A més, també s'han estrenat l'obra del compositor convidat d'aquest any al Palau, Joan Magrané, "Inventant el naixement", que parteix d'un poema de Blanca Llum Vidal, i la fantasia coral de josep Vila i Casañas "Una estrella cau al prat", que està inspirada en textos sagrats, cançons populars i melodies tradicionals.El concert ha arrencat amb tots els cors en escena, amb un fragment de "Cantata de Nadal" de Daniel Pinkham i ha continuat amb la interpretació del "Cant dels joves" de Carles Prat, que versa sobre un poema de Joan Maragall. Per segon any consecutiu, el concert ha conclòs amb "Els Segadors", novetat que es va incloure l'any passat.Com ha explicat el Palau de la Música, el Concert de Sant Esteve, que se celebra des de l’any 1913, és una de les fites anuals més importants del Palau i un dels concerts nadalencs amb més tradició d’Europa. En aquests 106 anys d'història, el concert només es va deixar de fer en diverses ocasions, per circumstàncies excepcionals com la Guerra Civil, la primera postguerra, la gran nevada del 1962 o la reestructuració del cor.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor