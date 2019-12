Llibertat sota fiança per Alexis Codina, un dels CDR acusats de terrorisme

L'Audiènica Nacional ha anunciat la llibertat sota fiança per un altre dels 7 CDR detinguts durant l'operació Judes: Alexis Codina. Segons ha comunicat el tribunal, l'activista podrà sortir de presó a canvi del pagament de 10.000 euros. El seu cas arriba poques hores després de l'anunci de l'alliberament de Ferran Jolis, sota unes condicions semblants però amb una fiança menor, d'uns 5.000 euros.A diferència de Jolis, és més difícil que Codina pugui sortir avui de la presó. L'anunci arriba després que la setmanada passada ja fossin posats en llibertat provisional altres tres CDR, d'aquesta manera ja són un total de cinc els que estan fora de la presó, mentre els altres dos, Jordi Ros i Germinal Tomás Aubeso estan empresonats de manera incondicional.El magistrat imposa a Codina mesures cautelars un cop depositi la fiança i quedi en llibertat. Així, Codina haurà de presentar-se setmanalment davant del jutjat o la comissaria dels Mossos més pròxima al seu domicili, li prohibeix la sortida del territori amb la retirada del passaport i haurà de comunicar el domicili on se'l pot localitzar. Així Codina serà el primer membre del "núcli productor" dels explosius de l'Equip de Resposta Tàctica (ERT) en queda ren lliberta, ja que el tribunal considera que les substancies precursores que es van emprar "no són en si mateixes explosius".La sala penal ha constatat que no han trobat en la pericial feta pels dos tècnics del Grup de Desactivació d'Explosius de la Guàrdia Civil de Barcelona cap referència "a l'existència d'explosius" entre les substàncies trobades al domicili de Codina, sinó "únicament de substàncies que degudament barrejades i seguint els corresponents procediments tècnics podrien arribar a convertir-se en explosius". Tot i això, sí remarquen que Codina tenia "documents amb informació per elaborar explosius". I afegeix que a l'escorcoll no es va trobar termini, sinó "precursors" d'aquesta.La sala constata en el seu escrit que l'existència "objectiva" d'aquestes substàncies precursores "que no són en si mateixes explosius", tot i que "sense entrar a valorar les declaracions de descàrrec del recorrent en el sentit que les substàncies eren utilitzades en la seva feina de restaurador".Tot i això, sí que han afirmat "l'objectiva inexistència d'explosius en poder de Codina" i, per això, creu que la seva situació és com la dels altres CDR que estaven empresonats i que s'ha decidit posar una fiança per sortir en llibertat pel fet que no tenien contacte material amb explosius.

