L'Advocacia de l'Estat no donarà a conèixer les al·legacions sobre Junqueras aquest dijous

L'Advocacia de l'Estat no donarà a conèixer aquest dijous les al·legacions respecte de la sentència del Tribunal de la Justícia de la Unió Europea (TJUE) que va reconèixer la immunitat com a europarlamentari, del líder d'ERC, Oriol Junqueras, mentre estava sent jutjat per l'1-O, segons ha confirmat Europa Press.Les principals causes per les quals el tribunal continua demorant-se en el seu anunci són principalment la novetat tècnica que implica el cas i les conseqüències polítiques que podria tenir l'informe sobre l'acord d'investidura entre el PSOE i ERC. D'aquesta manera podria ser que l'Audiència allargués el termini fins al seu màxim, què és el dos de gener.Poques hores abans d'aquest anunci, la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles , ja s'havia pronunciat urgint als republicans a arribar a un acord.

