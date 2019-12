L'Euromillones de la Nit de Nadal deixa un milió d'euros a Terrassa

El sorteig de l'Euromillones de la Nit de Nadal es va deixar caure a Terrassa. Concretrament, premi d' 'El Millón' que tal com indica el seu nom, el premi és d'un milió d'euros. La combinació guanyadora ha estat aquesta: BHR 18.524.L'altra ciutat on ha caigut ha estat Blanes, encara que aquí el premi no arriba al milió, sinó que es queda en 958.335,20 euros.La combinació guanyadora de l'Euromillones d'aquest dimarts està formada pels números 3-11-13-14-47 i les dues estrelles han estat per als números 3 i 6. En el sorteig no ha sortit cap encertant de primera categoria.

