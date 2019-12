Tres adults i dos menors, intoxicats lleument per una cuina de gas butà a Vic

Tres adults i dos menors van resultar intoxicats lleument aquest dimecres a la nit per la mala combustió d'una cuina de gas butà en un domicili del carrer Indústria de Vic, número 22, segons han informat els Bombers de la Generalitat, que van rebre l'avís poc després d'un quart d'onze del matí. Tots ells van ser traslladats a l'Hospital General de Vic en estat lleu pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per inhalació de monòxid de carboni. D'altra banda, aquest matí, poc després de dos quarts de nou, dues persones més han hagut de ser ateses in situ per inhalació de fum per un incendi en un edifici de quatre plantes del carrer Pintor Casas de Viladecavalls.Concretament, el foc ha cremat un traster ubicat al garatge, on els Bombers l'ha extingit en 20 minuts. Una hora abans, la propietària d'un pis de l'Hospitalet de Llobregat ha estat traslladada a l'Hospital de la Creu Roja per inhalació de fum per l'incendi d'una olla.Els fets s'han produït en un habitatge situat a al tercera planta d'un edifici del número 17 del carrer Sant Francesc Xavier. Els Bombers han sufocat l’incendi ràpidament i, posteriorment, han ventilat tot el pis.A Girona, passada la mitjanit, els Bombers han rebut un avís per l'incendi en un habitatge de la Plaça Poeta Marquina, fins on s'han traslladat tres dotacions dels Bombers. Les flames han cremat una cortina sintètica i mobiliari del pis ubicat en una cinquena. El foc no ha causat més desperfectes materials ni danys personals.Per últim, els Bombers han treballat en l’extinció d’un incendi que ha afectat la cinta transportadora d’escombraries d’una empresa incineradora de Mataró, ubicada al carrer de la Teixidora 83. L’avís de l’incendi s’ha rebut al voltant d'un quart de quatre de la matinada i els efectius que s’hi han desplaçat, amb dues dotacions d’aigua i l’autoescala, l’han donat per extingit poc abans de les 05.00 hores de la matinada. No hi ha hagut cap més afectació a l’empresa ni tampoc ferits.

