Creen un vàter inclinat perquè els treballadors sols s'hi puguin estar cinc minuts

Tot i que sembli un acudi, ara les empreses també podran cronometrar el temps que els treballadors s'estan al vàter. No de manera directa, però sí a través d'aquest vàter que ha dissenyat Standard Toilet i que no permet estar-s'hi assegut més de cinc minuts. Es tracta d'un model que té una inclinació de 13 graus amb la finalitat d'evitar que els treballadors s'hi passin molta estona i augmentin la seva productivitat.La companyia Standard Toilet explica que s'estima que només al Regne Unit les pauses dels empleats costen a les empreses més de 4.000 milions d'euros anuals. A més, si el discurs de la productivitat no convenç, també en tenen un de mèdic, segons expliquen, "hi ha estudis mèdics que suggereixen que l'ús del WC tradicional pot contribuir a tenir hemorroides i a debilitament dels músculs pèlvics".L'empresa ha sol·licitat la patent amb els objectius que sigui aplicable a tot el Regne Unit i a la resta del món.

