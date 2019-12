Robles recorda a ERC que «té una responsabilitat amb els ciutadans»

La ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, ha insistit aquest dijous en la necessitat que es conformi un govern tan aviat com sigui possible i ha afirmat que "ERC s'ha d'adonar que té una responsabilitat amb els ciutadans d'aquest país i també de Catalunya". La ministra -que ha assegurat que se sent molt vinculada a Catalunya- ha aprofitat l'ocasió per criticar el president de la Generalitat, Quim Torra, que "s'equivoca molt quan prova de defensar només els que l'han voitat" quan "un govern té l'obligació de preocupar-se absolutament per tots els catalans".Per contra, segons Robles, ERC té ara l'oportunitat de pensar en els ciutadans "de Catalunya, d'Espanya i d'Europa" i malgrat que defensa posicions independentistes cal fer polítiques "amb visió global". "Jo em refio dels que tenen un compromís pensant en els ciutadans", ha apuntat, i ara "cal que tots fem un esforç pel diàleg".En una entrevista a la SER, Robles ha afirmat que "no sap" quan hi haurà investidura però ha apuntat que és "incomprensible" que el PSOE encara no hagi pogut formar govern després de rebre el suport "majoritari" dels espanyols.En aquest marc ha insistit en la necessitat que hi hagi un executiu que no estigui en funcions i ha apuntat que cal "fer fer un esforç per treballar ja en allò que els ciutadans ens demanen", perquè segons el seu entendre hi ha foracions "que s'omplen la boca amb la paraula Espanya" però entorpeixen que existeixi un govern.Per això ha fet una crida a la "responsabilitat de totes les forces polítiques" i ha retret als partits de la dreta que bloquegin l'interès general "amb interessos purament electorals i partidistes". "La governabilitat d'un país no és només la responsabilitat d'un govern, sinó també de l'oposició, que forma part de l'Estat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor