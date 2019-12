Cau per segon any consecutiu el seguiment del discurs de Felip VI

Torna a davallar el nombre de persones que el 24 a la nit van seguir per televisió el missatge de Felip VI. Concretament, l'audiència mitjana registrada va ser d'uns 7.537.000 d'espectadors, xifra inferior als 7,9 milions del 2018 i els més de vuit mil milions del 2017. Un discurs que , tot i l'aparent to conciliador , ha aixecat polseguera entre el sector independentista per haver-se referit a Catalunya com una preocupació seriosa.Pel que fa a la quota de pantalla, mesura que estima el percentatge de cases que estan veient un programa de televisió determinat respecte del total que tenen l'aparell encès en aquell moment, aquest any ha estat d'un 65,1%. Percentatge que suposa un descens de 5,5 punts respecte a la quota registrada el 2018, que va ser d'un 70,% segons dades de Kantar Media.L'any que Felip VI va aconseguir captar més l'atenció de la ciutadania va ser el 2014, durant el seu primer discurs de Nadal amb una audiència mitjana de 8.239.000 i una quota de pantalla del 65,6%.Per altra banda, el missatge que més interès va despertar entre la ciutadania fou el discurs del 3 d'octubre del 2017, després de les càrregues de l'1-O. En aquesta ocasió, el nombre d'espectadors va superar els 12 milions i la quota de pantalla va ser del 76,6%.Catalunya i el País Basc se situen com els llocs on menys s'ha seguit el discurs de Felip VI, amb un 36,8% i un 43% de quota de pantalla respectivament. Per contra, Murcia es situa al capdavant , amb un 84.4%,seguit de Castella La Manxa (79.4%) i la comunitat de Madrid (73,3%)-

