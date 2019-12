VÍDEO Joan Bonanit i Diamante visiten els presos per Nadal

VÍDEO A l'esplanada de Lledoners també hi havia en Diamante, un reclús de la presó que es va fer amic dels presos polítics. Ha volgut tenir unes paraules per ells, al costat de @Joan_BonaNit



📸 @fotomontanerhttps://t.co/tcom9f9eaj pic.twitter.com/nsmOasmIsO — NacióDigital (@naciodigital) December 25, 2019

Joan Bonanit ha tornat a visitar el centre penitenciari de Lledoners per desitjar bona nit als presos polítics tancats. Aquest dia de Nadal ha estat acompanyat per desenes de persones, a l'esplanada de Lledoners, i un dels amics dels presos al centre, que va sortir en llibertat fa uns mesos. Diamante, de nom Demba Kouma, un reclús (originari de Mali) amb el tercer grau que es va fer amic dels presos polítics que estan a Lledoners (Junqueras, Forn, Romeva, Rull, Turull, Cuixart i Sànchez), també ha volgut enviar unes paraules als líders independentistes des de l'esplanada on Bonanit els saluda.Professionals de la ràdio catalana, de diverses emisosres, s'han agrupat per fer un programa especial dedicat als presos polítics per Nadal (alguns d'ells com en Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, compleixen avui 800 dies empresonats). Les més de dues hores de programa s'han emès per una desena de ràdios locals de tot el territori català.El contingut és variat de l'any anterior, que tambe es va emetre un programa similar en record de l'empresonament dels presos polítics en èpoques nadalenques. Aquest any han inclòs notes de veu a través de WhatsApp de persones anònimes, que envien missatges de suport als presos i als exiliats.També hi han sumat la nadala cantada per més de vint artistes del país, en suport dels empresonats i tots els afectats per la repressió de l'Estat. El programa també s'ha emès a les ràdios locals pròximes als centres penitenciaris de Mas d'Enric, Lledoners i Puig de les Basses.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor