Detingut per masturbar-se davant de menors en un parc de València

Agents de la Policia Nacional han detingut a València un home de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte d'exhibicionisme, després masturbar-se davant de tres joves menors d'edat en un parc.Els fets van passar al voltant de les sis de la tarda quan els agents que feien tasques de prevenció, van ser alertats per un ciutadà al carrer Jacinto Benavente, que manifestava que al parc de la mitjana hi havia un home masturbant-se davant de tres nenes. Els policies es van dirigir immediatament al parc, on van localitzar a un home assegut en un banc davant de tres joves.Els agents van descobrir que moments abans les nenes que estaven assegudes en un banc, van observar a un home seure davant d'elles per, posteriorment, obrir-se els pantalons i començar a masturbar a la vegada que les mirava fixament, fins que un home li va recriminar l'acció sense que l'home la deposés, pel que li va treure una foto amb el seu telèfon mòbil que, després, va mostrar als policies.Per tot això, els agents van detenir l'home com a presumpte autor d'un delicte d'exhibicionisme i van lliurar a les menors als seus pares. El detingut, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.