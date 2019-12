VÍDEO Urdangarín surt de la presó i passa el Nadal a Vitòria amb la seva família

El marit de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, condemnat pel cas 'Nóos', ha passejat aquest dimecres, dia de Nadal, juntament amb la seva família per Vitòria, després de sortir ahir de la presó de Brieva (Àvila), després que el Jutjat de Vigilància Penitenciària 1 de Valladolid autoritzés el permís de quatre dies que ja li havia estat concedit per la Junta de Tractament de la presó avilesa.

A les dotze de migdia, Urdangarín ha sortit de la casa de la seva mare, una urbanització al parc del Prat de la capital alabesa, somrient, agafat de la mà de la infanta Cristina i acompanyat de tota la seva família, que a peu ha anat a una església propera per a acudir a missa.Diverses càmeres han seguit el passeig dels Urdangarin, que no han fet declaracions, a l'marge de retornar la felicitació de Nadal llançada per part d'un dels fotògrafs que cobrien la informació. Iñaki Urdangarín va arribar a la tarda de la nit de Nadal a Vitòria i haurà de tornar a la presó avilesa aquest proper dissabte després d'esgotar el permís de quatre dies. Es tracta del primer permís penitenciari d'Iñaki Urdangarín, que va ingressar a la presó de Brieva el 18 de juny de 2018.