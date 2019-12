Borràs, a l'Advocacia de l'Estat: «Les sentències s'acaten»

La també exconsellera ha qüestionat que el pronunciament de l'Advocacia de l'Estat sobre el TJUE depengui de les negociacions del PSOE i ERC per a la investidura del proper president espanyol: "No hi havia separació de poders?". Així mateix, ha demanat que aquest possible acord PSOE-ERC sigui per "resoldre el conflicte" i vagi més enllà de la investidura.