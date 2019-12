El missatge de Nadal de Jordi Sánchez des de la presó: «Gràcies per no defallir»

Avui fa 800 dies del meu empresonament i el tercer Nadal entre barrots.

A tota la gent que creieu en la nostra llibertat i sobretot en la llibertat del país, gràcies per no defallir. Em feu sentir fort.

Molt bon Nadal ! pic.twitter.com/XgxHTbP2ut — Jordi Sànchez (@jordialapreso) December 25, 2019

Raül: "Cap arbre és prou alt. Diana, Noah, Elda, estem junts, aquests dies i sempre. Bones festes a totes i tots!" pic.twitter.com/tExYSduWuk — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) December 24, 2019

Des de Lledoners, Bon Nadal a tothom. Ens en sortirem ! pic.twitter.com/8O9i7lvNUB — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) December 24, 2019

"A tota la gent que creieu en la nostra llibertat i sobretot en la llibertat del país, gràcies per no defallir. Em feu sentir fort". Així ha felicitat el Nadal aquest dimarts Jordi Sánchez, en una piulada en què també ha recordat que ja porta "800 dies" empresonat. Com Sánchez, altres presos polítics han coincidit a felicitar el Nadal amb missatges reivindicatius.Així ho va fer també, aquest dilluns al vespre, el president d'Òmnium Cultura, Jordi Cuixart, que fins i tot va acompanyar el seu missatge d'una imatge seva , fent ceràmica a la presó. Altres presos han optat per missatges diversos. Així, Raül Romeva va tenir ahir dilluns unes paraules per als seus fills, Jordi Turull i Quim Forn van desitjar "llibertat", Dolors Bassa va enviar "una abraçada groga i lila" i Josep Rull va assegurar: "Ens en sortirem".

