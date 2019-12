Torrent, al rei: «El que és preocupant és una monarquia que veu Catalunya com a preocupació»

El president del Parlament, Roger Torrent, ha reaccionat al missatge nadalenc de Felip VI, que va dir que Catalunya és una "seriosa preocupació", replicant-hi que "el que és preocupant és una monarquia que veu Catalunya com a preocupació".Ho ha dit aquest dimarts al cementiri barceloní de Montjuïc, després de l'ofrena anual davant la tomba de l'expresident de la Generalitat Francesc Macià, que va morir el dia de Nadal del 1933. Torrent ha coincidit a criticar el discurs del monarca amb el president de la Generalitat, Quim Torra , i altres dirigents sobiranistes que han participat en l'ofrena floral, com ara el líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall , o el vicepresident de l'ANC, Josep Cruanyes Torrent ha afirmat que la monarquia "és incapaç de donar també una resposta a l'alçada de les circumstàncies, allò que demanen el conjunt dels catalans i les catalanes, que és més democràcia"."El que és preocupant és un Estat que respon a aquesta voluntat majoritària d'aquesta societat amb repressió, amb presó i exili", ha afegit. El també dirigent d'ERC ha evocat Francesc Macià recordant que "va viure en un context de repressió contra Catalunya, i podia haver quedat al marge, però no ho va fer".I ha destacat que Macià "també representa el diàleg, un diàleg polític gràcies al qual el president Macià --i així ho va fer-- va entendre que s'avançava políticament", i per això Torrent ha demanat diàleg també avui dia."Exigim la nul·litat del procediment i la llibertat dels presos i exiliats", ha afegit Torrent, que ha considerat imprescindible que el Govern central negociï una solució democràtica al procés independentista: per a ell, passa per consultar els catalans a les urnes per decidir el futur de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor