VÍDEO Les llàgrimes d'Aitana a l'especial de Nadal de TVE al rebre una confessió sobre ella

“siceramente te admiro también muchísimo, por lo bello que cantas, por lo bien que lo estas haciendo y porque sobretodo me recuerdas tanto al incio de mi carrera que quiero que continues buscando la suerte, porque te mereces lo mejor” 🥺 pic.twitter.com/DClEfqDoXt — pola ✚ (@biebspola) December 24, 2019

Aitana Ocaña és una de les cantants pop de referència del moment. L'artista de Sant Climent de Llobregat va triomfar en el seu pas pel programa d'Operación Triunfo 2017, on va quedar segona a la classificació, només per darrera d'Amaia. Arran del seu pas per l'acadèmia, ha iniciat una carrera musical plena de cançons d'èxit, col·laboracions amb artistes de renom i una gira que ha omplert localitzacions per allà on hi anava.Tot aquest rebombori han aconseguit que artistes consagrats com David Bisbal professin la seva admiració per Aitana en públic. La cantant va viure un d'aquests moments ahir a la nit, a l'especial de Nadal de TVE, on van haver-hi diverses actuacions musicals. Una d'aquestes actuacions va ser un dúo entre Aitana i Bisbal.L'intèrpret d'Almeria va tenir molt bones paraules per la catalana, que va emocionar-se. Els dos ja van cantar junts al Palau Sant Jordi, quan David Bisbal va convidar-la a cantar una cançó amb ell quan feia poc temps que havia sortit de l'acadèmia d'Operación Triunfo.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor