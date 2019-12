Castellà demana «bloquejar les institucions espanyoles» gràcies a la sentència del TJUE

Castellà ha celebrat la sentència del TJUE, que "dona la raó a la causa catalana", i que Puigdemont i Comín hagin pogut esdevenir eurodiputats però critica que l'Estat encara no hagi complert amb la sentència posant en llibertat el líder d'ERC. "Això posa de manifest que a Espanya no es respecten els drets civils i humans i no hi ha separació de poders", ha reblat.