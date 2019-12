Rull considera que la decisió del TJUE «demostra que va ser un encert» bifurcar-se entre exili i presó

A l'entrevista, que contesta per escrit des del centre penitenciari, Rull afirma que no es penedeix "absolutament de res" i considera la sentència del Tribunal Suprem una "ignomínia", una "ofensa al dret" i una "venjança sense matisos".De fet, opina que la sentència del TJUE no canviarà res de la situació actual dels presos independentistes, perquè el Suprem ja ha "fixat el full de ruta". Entén que si hi hagués cap reacció "mínimament presentable i ajustada a dret, seria estrictament cosmètica".Més enllà d'això, considera que sí hauria de tenir conseqüències, també sobre els parlamentaris, com ell mateix, que van ser suspesos "de manera infame" per les meses del Congrés i el Senat. En aquest sentit, apel·la a la presidenta del Congrés, la socialista catalana Meritxell Batet, a prendre "alguna iniciativa per implementar allò nuclear de la sentència del TJUE, l'exigència de respectar el dret fonamental a representar i ser representat".Celebra, però, que gràcies al text dels jutges europeus, Carles Puigdemont podrà "desplegar una agenda diplomàtica republicana sense límits". També es pronuncia sobre el procediment que ha engegat contra ells el Tribunal de Comptes per les presumptes despeses del referèndum de l'1-O: "No en tenen prou llevant-nos la llibertat: aspiren a la nostra mort civil amb totes les conseqüències”.En un altre ordre de coses, Rull, que prepara un llibre sobre les seves experiències per a Sant Jordi, defensa la gestió del conseller d'Interior, Miquel Buch, durant les protestes per la sentència contra els líders polítics i civils independentistes, però considera que la resposta política a aquella decisió del Tribunal no va estar "a l'altura". I afegeix: "Sobren retrovisors i falta mirada llarga. Des de la unitat hem estat capaços de tot. Així vam fer l’1 d’octubre. Així ho hem de fer si volem continuar avançant".Finalment, Rull veuria "absolutament lògic" que ERC aturés les negociacions amb el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez mentre Oriol Junqueras “estigui injustament empresonat i no se li restitueixin tots els seus drets polítics com a diputat al Parlament Europeu”.