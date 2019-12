Torra respon al rei: «El que és una seriosa preocupació és l'Estat espanyol avui a Europa»

Cruanyes, en l'ofrena floral a la tomba de Macià. Foto: Europa Press



Maragall, en l'ofrena floral a la tomba de Macià. Foto: Europa Press

Torrent, en l'ofrena floral. Foto: Europa Press

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reaccionat al missatge nadalenc del rei, en què aquest va dir que Catalunya és una "seriosa preocupació" a Espanya, replicant: "No. El que és una seriosa preocupació és l'Estat espanyol avui a Europa". Una crítica, la de Torra, que no ha estat ni de bon tros la única cap al discurs del monarca durant aquest matí del dia de Nadal.Torra ha parlat així, acompanyat de part del seu Govern, durant un discurs al cementiri barceloní de Montjuïc, després de l'ofrena anual davant la tomba de l'expresident de la Generalitat Francesc Macià, que va morir el dia de Nadal del 1933.Torra ha afegit encara que l'Estat espanyol és un Estat "que vulnera els Drets Humans, que incompleix les resolucions dels tribunals de justícia europeus i que nega el dret inalienable dels catalans a exercir el seu dret a l'autodeterminació".En una línia similar a Torra s'ha expressat, també durant l'ofrena floral, la segona autoritat del país, el president del Parlament, Roger Torrent , que ha assenyalat que «el que és preocupant és una monarquia que veu Catalunya com a preocupació». També de forma similar han reaccionat el líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, i el vicepresident de l'ANC, Josep Cruanyes, que han considerat que el discurs de Felip VI "no afegeix cap via de diàleg" i "no respecta Catalunya", i que la preocupació de Catalunya són "els drets fonamentals ", respectivament.El portaveu de Demòcrates de Catalunya Antoni Castellà , per la seva banda, s'ha centrat en la investidura de Pedro Sánchez, i ha considerat que "no té cap lògica" negociar res amb el PSOE fins que es compleixi la sentència del TJUE. En aquest sentit, ha advertit a ERC que s'ha obert una "finestra d'oportunitat". En aquest sentit, ha demanat "bloquejar" les institucions espanyoles

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor