Maragall: «El discurs del rei no afegeix cap via de diàleg»

El president del grup d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha reaccionat al missatge nadalenc de Felip VI afirmant que el seu va ser un "discurs que no respecta Catalunya ni afegeix cap via de compromís ni de diàleg institucional".Maragall ho ha dit aquest dimarts, en nom d'ERC, al cementiri barceloní de Montjuïc durant l'ofrena anual davant la tomba de l'expresident de la Generalitat Francesc Macià, que va morir el dia de Nadal de 1933. Maragall ha fet l'ofrena acompanyat, entre altres, del president del Parlament, Roger Torrent, i dels consellers Teresa Jordà i Chakir El Homrani."Quan [el rei] parla de confiança, és la que nosaltres tenim a la ciutadania i en el dret a decidir", ha assenyalat Maragall, que ha considerat el el discurs de Felip VI com a "retòrica buida" i com a "irrellevància".Maragall també ha afirmat que aquest missatge nadalenc reflecteix una degradació de l'estat democràtic espanyol, que "ara és un instrument de repressió com ho és el monarca". Així mateix, ha reiterat que el discurs del rei va consistir en una "barreja de bones paraules i pompositat buida".

