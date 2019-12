​Societat Civil Catalana diu que farà públics els seus comptes a partir de l'1 de gener

El president de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, ha explicat que l'entitat farà públics els seus comptes a partir de l'1 de gener de 2020, tot i que tem que hi pugui haver un "boicot" a empreses col·laboradores. "Hi ha gent que té por que prendre determinades opcions ideològiques tingui conseqüències econòmiques per als seus negocis", ha afirmat en una entrevista amb l'AN.La intenció de Societat Civil Catalana, segons ha explicat Costa, és detallar els diners que rep, d'on vénen i a què els destina, tot i que assenyala que "hi ha gent que està una mica espantada de saber que algú li pugui fer una campanya de boicot". Tot i això, Sánchez Costa defensa la mesura per deixar enrere els "moments complicats" de l'organització i ser així "absolutament escrupolosos". "És important, en una societat com l'actual, la màxima transparència", ha conclòs.Sánchez Costa va arribar a la presidència de Societat Civil Catalana el juny d'aquest 2019, després que es configurés una junta provisional per substituir José Rosiñol, destituït per presumptes irregularitats comptables , uns fets que "van acabar fent esclatar l'entitat". Ara, però, el nou líder de l'organització ha defensat que els comptes estan auditats i sanejats: "Hem aconseguit en aquest mig any estabilitzar l'entitat, quintuplicar el nombre de socis i pagar tot el deute".A Sánchez Costa no només li preocupa l'economia interna de l'entitat, sinó també el fet que Madrid hagi superat Catalunya com a primer territori de l'Estat pel que fa al PIB. "Són dades tristes que demostren com el procés ens està perjudicant, ens roba energies, inversions, temps, fraternitats i amistats", ha assegurat. El líder de Societat Civil Catalana vol que Catalunya "lideri l'Espanya del futur" i per això ha reclamat convertir-la "en la gran capital de la Mediterrània, la porta de l'Àfrica i el pont amb Europa". "Qualsevol persona que busca feina ara mateix, desgraciadament, sap que hi ah moltes més oportunitats a Madrid que a Barcelona. No li ho posem tan fàcil a Madrid, València o Saragossa", ha demanat.Ara bé, també ha reconegut que cal la implicació de les autoritats estatals perquè Catalunya torni a ser "motor d'Espanya i d'Europa". És per això que ha exigit que el govern espanyol "compleixi amb el corredor mediterrani", que "és fonamental per tota la conca del Mediterrani".

