VÍDEO El criticat ball de Cristina Pedroche i Pablo Motos

Ejemplo de lo que se le exige a una mujer vs. lo que se le pide a un hombre:pic.twitter.com/XvlhpUv9ea — Yol 👑 ✨ (@Yol777) December 22, 2019

Els presentadors de televisió Cristina Pedroche i Pablo Motos han despertat les crítiques a la xarxa per un ball entre bastidors al programa El Hormiguero. La locutora i també presentadora de les Campanades de Cap d'Any va ser entrevistada al programa d'Antena 3 sobre l'esdeveniment que obrirà les portes de 2020 i altres preguntes d'actualitat. L'entrevista va ser nu èxit d'audiència pel programa de Motos però el moment més destacat va ser un vídeo que van publicar a Twitter. Motos i Pedroche ballen al ritme de la nova cançó de Beyoncé, Don't Jealous Me , entre bastidors del programa. A Twitter s'ha fet ressò a partir d'una piulada on ironitzava sobre la diferència dels dos balls, assenyalant les diferències entre el que es demana socialment a una dona i a un home. Amb milers de repiulades i desenes de milers de m'agrada, s'ha fet viral en hores.

