Presó sense fiança per a l'home que va atropellar mortalment una veïna de 79 anys a Lleida

La magistrada del jutjat d'Instrucció 1 de Lleida en funcions de guàrdia ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança pel conductor que aquest dilluns va atropellar mortalment a una veïna de Lleida de 79 anys. L'home ha passat a disposició judicial aquest dimarts al migdia. La causa està oberta per homicidi per imprudència greu, abandonament del lloc dels fets, conducció sota els efectes de les drogues i conducció sense permís per pèrdua de punts. A més, el conductor no tenia l'assegurança del vehicle en regla. Segons fonts pròximes al cas, l'home ha reconegut que havia anat a comprar heroïna, que n'havia consumit i que després de l'accident va anar a l'estació d'autobusos per tornar cap a casa.Segons les mateixes fonts, l'home, veí de Mequinensa (Baix Cinca), es desplaça sovint fins a Lleida per comprar droga. La jutgessa n'ha ordenat presó per la gravetat dels fets, les penes altes que se li podrien arribar a imposar i per evitar la reiteració delictiva.La veïna de Lleida de 79 anys va ser atropellada dilluns al migdia mentre creuava un pas de vianants senyalitzat sense semàfor a l'avinguda Pinyana de Lleida, en la rotonda pròxima al carrer Valls d'Andorra, en direcció al barri de Balàfia. La dona va arribar en estat molt greu a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, va ser traslladada a l'UCI en estat crític i ha mort aquesta nit.L'accident va passar a les 12.20h d'aquest dilluns. Un veí que va presenciar els fets va trucar a emergències i el conductor, un home de 52 anys, va abandonar el vehicle i va marxar del lloc. La Guàrdia Urbana el va localitzar a l'estació d'autobusos de Lleida, al carrer Saracíba i el va detenir a les 13.36h. L'home va donar negatiu a la prova d'alcoholèmia i positiu a la prova del drogo test.

