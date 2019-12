Apareixen símbols feixistes en diversos barris de Tarragona

Ens vam comprometre a vetllar arreu dels nostres barris i viles per promoure la memòria històrica com a antídot contra el feixisme, el racisme i la intolerància. I així fem i farem. A #Tarragona el feixisme no hi té cabuda ‼️#SomAntifeixistes#TgnAntifeixista #NoPassaran pic.twitter.com/RGb8EKsnop — Plataforma ANTIFEIXISTA TGN (@PlataformaTgn) December 23, 2019



Tarragona ha despertat aquesta setmana amb diverses simbologies feixista als carrers de la ciutat. En concret, aquest dilluns, alguns fanals i parets de la Part Alta han aparegut plens d'adhesius, cartells i pintades amb esvàstiques i altres símbols nazis. Tanmateix, es tracta d'un fet recorrent, ja que fa tres setmanes va passar el mateix a la Part Baixa, al barri del Serrallo.La Plataforma Antifeixista de la ciutat ha denunciat els fets i ha demanat que tothom qui vegi aquest tipus de símbols els retiri. "Ens vam comprometre a vetllar arreu dels nostres barris i viles per promoure la memòria històrica com a antídot contra el feixisme, el racisme i la intolerància. I així fem i farem. A Tarragona el feixisme no hi té cabuda", han assegurat en una piulada.Segons explica la plataforma, sospiten que es podria tractar del mateix col·lectiu que repeteix aquestes accions de manera periòdica.

