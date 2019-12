FOTO Cuixart reapareix en una imatge des de l'interior de Lledoners fent ceràmica

Tan de bo els milions de presos polítics d'arreu del món poguessin sentir el mateix escalf que nosaltres. "Des d'Alacant a la Provença, res no s'acaba i tot comença". Bon Nadal a tothom i Sempre endavant! pic.twitter.com/3G51QRGzWi — Jordi Cuixart (@jcuixart) December 24, 2019

El president d'Òmnium Cultural i pres polític condemnat pel Tribunal Suprem, Jordi Cuixart, ha reaparegut en una fotografia feta a l'interior del centre penitenciari de Lledoners. Concretament l'ha compartida des del seu compte oficial de Twitter, on es mostra a Cuixart fent ceràmica des de la presó on està tancat des de fa 800 dies.No es veia una imatge a cos present del president d'Òmnium des de la celebració del judici al Tribunal Suprem contra els presos polítics i el referèndum de l'1 d'octubre. Cuixart també apareixia a la fotografia que es va fer pública fa un any, des de la presó de Soto del Real, al costat d'altres presos polítics.

