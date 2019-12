Aragonès es reuneix amb Junqueras i Romeva a Lledoners per abordar les negociacions amb el PSOE

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, s'ha reunit aquest dimarts amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i l'exdiputat Raül Romeva a la presó de Lledoners, tal com ha pogut saber l'ACN. Aragonès ha abordat amb l'exvicepresident i l'exconseller les negociacions amb el PSOE, en una conversa on també han valorat els resultats del Congrés Nacional d'ERC, celebrat el cap de setmana passat.Els republicans i els socialistes continuen negociant la investidura de Pedro Sánchez, a l'espera de la petició de l'Advocacia de l'Estat a les al·legacions al Suprem per la sentència de l'1-O. Per la seva banda, el president del Govern, Quim Torra, ha visitat els presos polítics de Lledoners (els propis Junqueras i Romeva, a més de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Quim Forn) i a Mas d'Enric (Carme Forcadell).

