El TSJC redueix el nombre de Mossos que custodiaven les seus judicials a Catalunya

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebaixat "la intensitat del dispositiu de seguretat" en seus judicials activat el febrer de 2019 com a resposta a les accions dels CDR. Així ho ha indicat el president del tribunal, Jesús María Barrientos, a través d'un document al qual ha tingut accés Europa Press.La vigilància policial presencial i permanent, coneguda com a dispositiu Toga, es mantindrà al Palau de Justícia -seu de l'Audiència de Barcelona i el TSJC- i a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, ​​així com a les seus judicials "que han rebut dos o més atacs". A banda, el desplegament també es mantindrà a les seus de les audiències provincials de Girona, Tarragona i Lleida, segons ha informat Ser Catalunya.En concret, les seus judicials que continuaran vigilades són les de Balaguer, Cervera, Solsona (Lleida), Berga, Cerdanyola del Vallès, Granollers, Mataró, Martorell, Mollet de Vallès, Rubí, Sabadell, Vilanova i La Geltrú, Vic (Barcelona), Girona, Figueres, Olot, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners (Girona), Tarragona, Tortosa i Valls (Tarragona).En la resta d'edificis i seus judicials la protecció policial actual passarà a ser "una protecció dinàmica durant tot el dia, complementada amb una protecció estàtica a intervals i durant els diferents torns de matí, tarda i nit"."S'estima justificat i raonable que l'objectiu a què aspirem, de normalització en la custòdia de les seus judicials, arribi de forma gradual i progressiva", ha concretat el document, que proposa passar per fases i nivells en funció del risc identificat a cada moment i per a cada seu.El TSJC va ordenar el 6 de febrer els Mossos una vigilància policial presencial i permanent en totes les seus judicials dels 49 partits judicials de Catalunya, després que la matinada del 4 de febrer els CDR actuessin simultàniament en 26 edificis, on van fer pintades i van llançar excrements.Tot i que el TSJC va acordar rebaixar el dispositiu durant el mes de maig, els Mossos consideren que la mesura limita els seus efectius . En declaracions a, el portaveu d'USPAC, sindicat guanyador de les últimes eleccions del cos, assegurava que l'operació Toga "hipoteca" moltes patrulles, qualificant l'ordre de "barbaritat" i de "servei inútil". "No podem tenir patrulles vigilant quatre parets", va queixar-se.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor