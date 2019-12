La felicitació nadalenca de Puigdemont: «De Nadal en Nadal fins a la victòria final»

Que tingueu un bon Nadal, i que ni avui ni mai no ens falti el record per a tots els qui aquests dies no poden ser amb nosaltres. De Nadal en Nadal fins a la victòria final. #LlibertatPresesipresospoliticsiexiliats pic.twitter.com/9AqoIalLBr — Carles Puigdemont (@KRLS) December 24, 2019

El president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, ha volgut felicitar el Nadal a través del seu compte de Twitter amb un missatge per a tothom. L'excap del Govern ha volgut tenir unes paraules especials pels presos polítics i exiliats, com ell, ja que "aquests dies no poden ser amb nosaltres".A més, Puigdemont ha volgut mostrar-se contundent en el futur del procés català i ha afirmat que "de Nadal en Nadal fins a la victòria final". Carles Puigdemont va descartar aquest dilluns instal·lar-se a Perpinyà. Tres dies després de recollir l'acreditació d'eurodiputat, l'expresident va afirmar que aposta per mantenir la residència a Waterloo, i que seria un "despropòsit" anar a viure a la Catalunya Nord. En una entrevista a RAC1 aquest dilluns al matí des de la ciutat belga, Puigdemont va admetre que té "moltes ganes" de fer algun acte a Perpinyà o celebrar-hi alguna reunió del grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat). També va expressar el seu desig de poder visitar els presos polítics catalans, i ha insistit en reclamar la llibertat immediata d'Oriol JUnqueras.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor