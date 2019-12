El Pans de Girona denunciat per racisme obrirà una investigació per aclarir els fets

Discriminació racista fa uns minuts al @PansandCo d l'estació dl #TAV de #Girona negant-se a servir cafè a persones joves racialitzades. No és un cas aïllat i ens neguem a normalitzar-ho. Ho denunciarem. @consumcat @girona_cat @adif @renfe què hi penseu fer? #NiUnEspaiAlRacisme pic.twitter.com/0uuNfJDuD2 — Espai Antiracista (@EAntiracista) December 23, 2019

El bar de Girona que ha estat denunciat per un cas de racisme per no voler servir un cafè a uns joves d'origen marroquí obrirà una investigació interna per aclarir els fets. La Generalitat, a través del conseller de Treball, Chakir El Homrani, ha anunciat aquest dimarts l'obertura d'un expedient sancionador El local és de l'empresa Pans & Company i està situat a l'estació de l'AVE de la ciutat. En un comunicat, l'empresa afirma que la seva política "es basa en la igualtat i respecte" i que "mai tolerarien una actitud discriminatòria i racista cap a ningú". Asseguren que tenen un "estricte protocol d'actuació" i que iniciaran una investigació interna per determinar "si hi ha pogut haver alguna conducta que no es correspon amb aquesta política".El cas ha sortit a la llum després que l'Espai Antiracista de Girona-Salt pengés un vídeo a les xarxes socials on es veu com una cambrera de l'establiment es nega a servir un cafè a uns joves d'origen marroquí. Des de l'organització remarquen que "no és un fet aïllat" i que un cas com aquest de discriminació racista "no es pot normalitzar".Segons la plataforma, tres joves d'origen marroquí van anar aquest dilluns a les set de la tarda a l'establiment de l'estació de l'AVE a Girona, on van demanar un cafè. "La treballadora es va negar a servir-los perquè tenia ordres del propietari de no servir a un perfil de gent", han explicat. En el vídeo que han penjat a les xarxes socials, la cambrera explica que compleix ordres del seu cap de no servir a persones que tenen vetada l'entrada. A continuació, un dels joves ho qüestiona tot dient que ell és de Manresa i que és el primer cop que entra al local.Els joves van marxar de l'establiment i van posar-se en contacte amb membres de l'Espai Antiracista per exposar-los els fets. Pels volts de les vuit, alguns representants van anar a parlar amb la treballadora sobre el que havia passat i a demanar-li el full de reclamacions de l'establiment per denunciar uns fets "molt greus" de racisme. Segons la plataforma, la dona s'hi va negar i ells van respondre-li que no marxarien fins que els el donés. També van dir-li que estaven disposats a fer una concentració davant del local per denunciar-ho. Al cap d'una hora i després de trucar al seu cap, la treballadora els va lliurar el full de reclamacions.

