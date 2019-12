La família de Viladecavalls afectada pel creixement de la riera passarà el Nadal «al carrer»

"Per què hem de pagar un lloguer de 650 euros si nosaltres tenim una casa en propietat?"

Setmanes enrere,es feia ressò de l' angoixant situació d'una família de Sant Miquel de Gonteres (Viladecavalls), al Vallès Occidental, que es trobava amb una part de casa seva penjant a causa de les riuades del 23 d'octubre. Tres setmanes després, els afectats declaren sentir-se "abandonats" per les administracions i "sense forces ni ganes" de celebrar el Nadal.La família González Castro va ser obligada a abandonar casa seva davant "la situació d'emergència" en què es trobava el terreny, i després de 18 nits en un hotel i tot el desembre en un pis de lloguer al barri de Ca n'Aurell de Terrassa, denuncien que tots els responsables "miren cap a un altre costat".Després de l'evacuació de la casa, a finals de novembre, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va dur a terme la neteja de la riera, que fins llavors estava "impracticable" per la presència d'arbres caiguts i drets, així com rocs de grans dimensions a la llera de la Riera del Gaià, que passa a escassos metres de l'habitatge. Segons la propietària del terreny, aquesta brutícia va ser "el causant" de l'ensorrament de part de la seva finca: "L'aigua sempre busca el seu camí" i, en aquesta ocasió, "va desviar-se" cap al seu terreny.Mentre la casa segueix "inhabitable" segons l'Administració, la família afectada viu de lloguer a Terrassa, pel qual han rebut una ajuda total de tan sols 2.275 euros, dels quals 1.300 van servir de fiança i 700 per als honoraris. Davant d'aquesta situació, els González Castro es lamenten: "Per què hem de pagar un lloguer de 650 euros si nosaltres tenim una casa en propietat?".En aquest context la propietària es queixa: "No demanem que ens paguin el pis sencer, però almenys haurien de pagar-nos sis mesos de lloguer", ja que no saben "quan podran tornar a casa", la qual donen per fet "que es perdrà" si no s'actua ràpidament. També posa en dubte que "un ajuntament com Viladecavalls no tingui temps ni recursos" davant d'una situació "tan greu".A més, afirmen que "s'acaba la paciència" i és molt difícil per ells continuar "en aquesta situació. Mentrestant, segueixen visitant diàriament la casa, on hi tenen bestiar, "amb l'esperança de trobar-se un mur construït" que de moment no arriba. Preguntats per les possibilitats de construir-lo pel seu compte, ho veuen complicat "perquè té un cost de 60.000 euros com a mínim i no podem amb tot".La propietària assegura que en un principi se'ls va comunicar la construcció d'un mur de contenció, però després de la neteja, la mateixa ACA va declarar la zona com a "no inundable", pel que han traslladat les competències a l'Ajuntament, la qual "sembla mentida que tampoc tingui pressa", segons la mateixa afectada.La família afectada, assegura en declaracions a aquest mitjà, trobar-se "sense ganes ni forces" de cara a les Festes de Nadal a causa d'una situació "horrible", en la qual se senten "abandonats" per part de les administracions. La propietària va més enllà i declara trobar-se "amargada" i "impotent" davant d'una "falta d'humanitat". A més, critiquen l'Ajuntament per portar "dues setmanes de vacances de Nadal" mentre ells passaran "molt tristament un Nadal que havia de ser especial". Afligida lamenta que "tothom celebra Nadal i nosaltres ens veiem al carrer".

