L'Advocacia de l'Estat reclama l'excarceració de Junqueras per exercir com a eurodiputat

Que Oriol Junqueras pugui sortir de la presó per prendre possessió com a eurodiputat i, a més, per poder exercir el seu càrrec. Aquest és el el pronunciament que ha fet l'Advocacia de l'Estat en l'informe derivat de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que reconeixia la immunitat del líder d'ERC. L'organisme, que depèn del ministeri de Justícia, ha dictaminat en un text remès al Tribunal Suprem que Junqueras ha de poder sortir de la presó per fer els tràmits davant l'Eurocambra per tal de poder accedir al càrrec i exercir-lo.Els serveis jurídics de l'Estat demanen al Suprem que adopti les mesures necessàries per garantir la "missió parlamentària" de Junqueras i, al mateix temps, el compliment de la sentència dictada el 14 d'octubre, pel qual el líder d'ERC va ser condemnat a 13 anys de presó per sedició i malversació i que l'Advocacia diu que té "total validesa". Això vol dir que l'òrgan jurídic que depèn del govern espanyol, en paral·lel a la petició de sortida de la presó, reclama al Suprem que sol·liciti "amb la major brevetat" al Parlament Europeu la suspensió de la immunitat de Junqueras perquè segueixi complint condemna.El posicionament de l'Advocacia topa frontalment amb el de la Fiscalia, que ja va resoldre que, sota el seu criteri, Junqueras ha de seguir complint condemna malgrat la sentència europea. Serà ara el Tribunal Suprem qui haurà de debatre quina decisió pren per donar compliment a la sentència europea."S'hauria de permetre", argumenta el document de l'Advocacia, tant el desplaçament del dirigent republicà a la Junta Electoral com al Parlament Europeu per complir els tràmits necessaris. Mentre sigui eurodiputat, a més, sosté que ha de poder exercir "la seva funció representativa". Tot plegat, mentre en paral·lel el tribunal que el va condemnar sol·licita la suspensió de la seva immunitat al Parlament Europeu.L'escrit de l'Advocacia entén que, segons la resolució del TJUE, els efectes no han de limitar-se a permetre a l'eurodiputat electe desplaçar-se al Parlament Europeu per prendre possessió del seu càrrec, sinó que la immunitat reconeguda té com a finalitat expressa que els membres de la cambra puguin "donar compliment a la seva missió". Això no treu, però, que es considera vàlida la sentència contra Junqueras i el text emplaça al Suprem a prendre les mesures necessàries perquè deixi de tenir immunitat com a eurodiputat.La posició de l'Advocacia és clau per desbloquejar la investidura de Pedro Sánchez, que ja té afermat el suport del PNB - els sis diputats nacionalistes bascos votaran a favor del líder del PSOE - i que depèn ara de tancar un acord amb ERC. L'entesa està molt avançada i les dues formacions acceleren per triar Sánchez abans de Reis, però per adoptar decisions definitives era necessari l'informe dels lletrats de l'Estat. La situació serà avaluada aquesta tarda en una reunió de l'executiva dels republicans.El partit que lidera Junqueras, que ha mantingut contactes amb el PSOE tot i haver congelat les negociacions després de la decisió del TJUE del 19 de desembre, té previst citar el consell nacional a principis del 2020 per validar l'acord al qual s'arribi amb els socialistes. Passi el que passi, en tot cas, aquest òrgan intern no es trobarà abans del 31 de gener. Això fa que la data més probable per la investidura sigui el 5 de gener en segona votació, quan Sánchez només necessita majoria simple.L'informe de l'Advocacia de l'Estat és només una de les carpetes judicials que protagonitzen la setmana. Aquest divendres, 3 de gener, hi ha prevista una reunió de la Junta Electoral Central (JEC) en la qual es tractarà la inhabilitació de Junqueras com a eurodiputat i també la del president de la Generalitat, Quim Torra, arran de la condemna per desobediència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Si la JEC desposseeix Torra de l'acta de diputat, hauria de deixar de ser president.Aquesta circumstància ha agitat el Govern, on al llarg dels últims dies han proliferat les converses sobre canvis en la formació de l'executiu. Hi ha dirigents que apunten a la "imminència" d'entrades i sortides de consellers, malgrat que el president és reaci a qualsevol escenari que passi per acceptar la seva inhabilitació. La seva idea és que el Parlament el torni a votar en les properes setmanes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor