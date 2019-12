VÍDEO La nova nadala de «La Sotana»... també sobre Bartomeu

❄️❄️ LA SOTANA US DESITJA BON NADAL I FELIÇ ANY NOU ❄️❄️ pic.twitter.com/hZnwnjEcu0 — La Sotana (@LaSotana_) December 24, 2019

Tal com se'ns demana des del club, rectifiquem i procedirem a retirar-la de les nostres xarxes socials, igual que ja ho ha fet Betevé del seu web i el seu canal de Youtube. 2/2 — La Sotana (@LaSotana_) 20 de desembre de 2018

El programa satíric d'esports de la ràdio catalana dels podcast per excel·lència, La Sotana, ha tornat a ser protagonista amb una nova nadala. Els integrants de l'espai d'humor han tornat a entonar una cançó nadalenca per criticar la gestió de Josep Maria Bartomeu amb els crítics i els que carreguen contra la seva posició al Futbol Club Barcelona.El quid de la qüestió parteix de la base que Bartomeu va amenaçar el programa l'any passat per la mateixa nadala, amb diferent lletra, l'any passat quan La Sotana s'emetia a la cadena pública barcelonina Betevé. La mateixa nadala va desencadenar que el programa es deixes d'emetre des del mitjà públic de Barcelona. Aquest és el resultat d'aquest any.La Sotana ja va estar en l'ull de l'huracà en la seva etapa a Betevé. El desembre de 2018 es va viralitzar una cançó que feia befa i insultava l'actual president del Barça, Josep Maria Bartomeu. El programa va eliminar el vídeo de les xarxes socials poc després i va demanar disculpes públicament a petició expressa del club català.Abans d'aterrar a Betevé, La Sotana s'havia emès per Ona Sants i la Cadena Ser. La marxa de l'emissora del Grupo Prisa també va ser tempestuosa, arrossegant diverses polèmiques amb el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla, com a ase dels cops.

